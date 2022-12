Sony nie obawia się Xbox Game Pass – PlayStation Plus ma więcej klientów

Jak podaje serwis Game Rant, znany branżowy insider, Tom Henderson, powołał się na swojego anonimowego informatora i ujawnił, że Jim Ryan w niedawnej rozmowie z pracownikami Sony dotyczącej konkurencji na rynku stwierdził, iż japoński producent konsol PlayStation nie obawia się Microsoftu i tym samym jego usługi abonamentowej Xbox Game Pass.

Sony nie boi się Xbox Game Pass

Gdy przyglądamy się Xbox Game Pass, wydaje się, że [liczby stojące za Game Pass są coraz niższe]. Jeżeli weźmiemy pod uwagę XGP, to sprzedaliśmy więcej PS5 w ciągu dwóch lat niż oni zgromadzili subskrybentów, a przecież robią to od 6-7 lat. Mamy zaledwie 50 milionów subkrybentów [PlayStation Plus], a oni są w okolicach 20 milionów opłacających Game Pass. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, aby tę liczbę zwiększyć.

Jest to ciekawa sytuacja, gdyż słowa Jima Ryana zaprzeczają stwierdzeniu, iż PlayStation obawia się umieszczenia serii Call of Duty w Game Passie, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na rynek.