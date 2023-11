PlayStation Plus w promocji na Black Friday niedostępne dla obecnych abonentów

Niedawno informowaliśmy Was o specjalnej promocji z okazji Black Friday na abonament PlayStation Plus. Już wtedy pisaliśmy, że oferta jest dostępna wyłącznie dla osób bez aktywnej subskrypcji – Sony zdecydowało się więc na wprowadzenie bardzo kontrowersyjnej zmiany po raz pierwszy w historii, co, jak nietrudno się domyślić, spotkało się z ogromną krytyką graczy. Jedynym sposobem na skorzystanie z promocji Black Friday na PlayStation Plus jest aktualizacja posiadanego przez nas wariantu usługi do wyższego poziomu (np. z Extra na Premium).

Kontrowersyjna zmiana w promocji PlayStation Plus na Black Friday

Głównym problemem graczy jest jednak fakt, że Sony zdecydowało się na taki ruch po wrześniowej podwyżce cen 12-miesięcznego abonamentu – a to właśnie z tego wariantu korzysta całkiem spora część społeczności. Jak podaje między innymi serwis Dexerto , wieść o tej zmianie pojawiła się chociażby na Reddicie, gdzie wiele osób przyznało, że co roku przedłużało swój abonament właśnie dzięki tej promocji. Równie sporo osób poinformowało w komentarzach, że zadbało już o anulowanie swojej subskrypcji i nie zamierza jej kontynuować.

W rezultacie gracze, którzy są aktualnie subskrybentami, mogą skorzystać z 25% zniżki na aktualizację z PlayStation Plus Essential do Extra oraz z 30% zniżki na aktualizację z PlayStation Plus Extra do Premium. Trzeba przyznać, że nie brzmi to zbyt dobrze, ale szczerze wątpię, żeby Sony zdecydowało się tę zmianę wycofać.