PlayStation Plus Premium mocno krytykowane. Gracze narzekają na brak klasyków

W przeszłości przedstawiciele japońskiej korporacji Sony informowali, że najdroższa wersja abonamentu PlayStation Plus – Premium – zapewni klientom tytuły z najstarszych konsol PlayStation, czyli m.in. PS1, PS2 czy PlayStation Portable. Wczoraj firma zaprezentowała pełne zestawienie gier, które pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra oraz Premium w bieżącym miesiącu. We wpisie na Twitterze informującym o nowych tytułach możemy jednak zobaczyć sporo negatywnych komentarzy rozczarowanych użytkowników.

PlayStation Plus Premium krytykowane przez graczy

w bieżącym miesiącu posiadacze wersji Premium otrzymają gry z serii Ratchet & Clank przeznaczone pierwotnie na konsole PlayStation 3. Nic więcej. Gracze wytykają Sony, że na liście już od dłuższego czasu nie widzieliśmy ani jednego tytułu z PlayStation 2 czy PS1. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w komentarzach pod Jak słusznie zauważyła spora część społeczności,. Nic więcej. Gracze wytykają Sony, że. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w komentarzach pod oficjalnym wpisem na blogu

Brak klasyków może być również związany z licencjami; korporacja stanęła przed nie lada wyzwaniem, gdyż w przypadku wielu starszych gier mamy do czynienia z licznymi ograniczeniami, które skutecznie uniemożliwiają wprowadzenie ich na inne platformy czy rynki. Nie zmienia to jednak faktu, że społeczność jest niezadowolona – wiele osób żałuje zakupienia wersji Premium, inni w ogóle odradzają zakupu, a jeszcze niektórzy zarzucają Sony zwykły scam. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach!