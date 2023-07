PlayStation Plus Extra i Premium straci niedługo 10 gier. Lista produkcji

Poznaliśmy tytuły, które już niedługo znikną z oferty PlayStataion Plus Extra i Premium.

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was o całkiem niezłym zestawieniu gier, które trafiły dziś do oferty abonamentu PlayStation Plus w wersjach Extra oraz Premium. Teraz jednak poznaliśmy także listę tytułów, które znikną z oferty obu wersji usługi – źródłem informacji jest użytkownik PlayStationSize na Twitterze.

PlayStation Plus Extra/Premium – gry, które znikną z oferty