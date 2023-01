PS Plus Extra i Premium straci 12 gier. GTA: Vice City już wkrótce zniknie z usługi

W najbliższych dniach Sony ujawni pełną rozpiskę oferty PlayStation Plus na luty. Zanim jednak poznamy gry, które trafią do usługi, japońska firma podzieliła się listą produkcji, które już niedługo znikną z PlayStation Plus Extra i Premium. Tym razem subskrybenci będą musieli rozstać się z takimi tytułami, jak Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Pure Farming 2018 oraz The Turing Test.