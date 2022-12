Znamy zwycięzców PlayStation Blog Game of the Year Awards 2022

Na początku bieżącego miesiąca przedstawiciele japońskiej korporacji Sony zaprosili społeczność PlayStation na kolejną edycję plebiscytu Game of the Year Awards. Gracze mieli po raz kolejny okazję wybrać najlepsze gry, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zadebiutowały na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Wczoraj wreszcie poznaliśmy zwycięzców. Podsumowując (pełne zestawienie znajdziecie poniżej): najlepszą grą pod względem ocen zostało Elden Ring, aczkolwiek bardzo dobrze poradził sobie także God of War: Ragnarok. Niemniej jednak – przejdźmy do listy zwycięzców!

PS.Blog Game of the Year Award 2022 – zwycięzcy

Najlepsza nowa postać

Thor | God of War Ragnarök Cat | Stray Odin | God of War Ragnarök Malenia | Elden Ring

Najlepsza historia

God of War Ragnarök The Last of Us Part I Elden Ring Horizon Forbidden West

Najlepsza oprawa graficzna

God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Elden Ring Call of Duty Modern Warfare II

Najlepsza reżyseria artystyczna

God of War Ragnarök Elden Ring Horizon Forbidden West Stray

Najlepszy projekt audio

God of War Ragnarök Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare II Horizon Forbidden West

Najlepszy soundtrack

God of War Ragnarök Elden Ring The Last of Us Part I Horizon Forbidden West

Najlepsze funkcje dostępności

God of War Ragnarök The Last of Us Part I Horizon Forbidden West FIFA 23

Najlepsze wykorzystanie DualSense

God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Call of Duty: Modern Warfare II Stray

Najlepsze doświadczenie multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare II Overwatch 2 FIFA 23 Gran Turismo 7

Najlepsza gra, która jest wciąż rozwijana

Call of Duty: Warzone 2.0 Fortnite Final Fantasy XIV Fall Guys

Najlepsza gra sportowa

Gran Turismo 7 FIFA 23 NBA 2K23 F1 22

Najlepsza niezależna gra roku

Stray Sifu Cult of the Lamb Inscryption

Najlepsza reedycja roku

Uncharted: Legacy of Thieves Collection Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Life is Strange Remastered Collection Stanley Parable: Ultra Deluxe

Gra roku na PlayStation 4

God of War Ragnarök Elden Ring Horizon Forbidden West Stray

Gra roku na PlayStation 5

God of War Ragnarök Elden Ring Horizon Forbidden West Stray

Najbardziej oczekiwana gra na PS w 2023 roku i później