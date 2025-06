Plany nowej generacji HBM - bez chłodzenia cieczą się nie obejdzie

Slajd ujawniający plany i oczekiwania wobec technologii pamięci HBM następnej generacji został opublikowany przez KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) i TERA (Terabyte Interconnection and Package Laboratory), a następnie udostępniony przez Wccftech.

Chociaż jest bardzo mało prawdopodobne, że wszystko przedstawione na tych slajdach trafi do końcowych specyfikacji, zwłaszcza że nawet HBM5 nie został jeszcze sfinalizowany przez JEDEC, a wszystko może ulec zmianie lub dostosowaniu, to jednak pokazuje to, czego rynek i badacze AI oczekują, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i sposoby obejścia ograniczeń tej technologii.

Najpierw przyjrzyjmy się planie działań, który wydaje się być oparty na projektach NVIDII. Seria Rubin, której premiera planowana jest na przyszły rok, będzie wyposażona w pamięć HBM4 o całkowitej pojemności od 288 GB do 384 GB.

Tymczasem HBM5 jest już planowana z zakresem 400–500 GB, HBM6 od 1536 do 1920 GB, a HBM7 od 5120 do 6144 GB. NVIDIA nigdy nie potwierdziła architektur po Feynmanie, więc zasadniczo mamy do czynienia z tym, co może pojawić się później.

Jeśli te prognozy, patrzące dekadę w przyszłość, okażą się trafne, GPU, a dokładniej akceleratory danych i AI do centrów danych, mogą zawierać do 8 układów GPU i prawdopodobnie 32 moduły HBM7.