Planszówkowa propozycja dla fanów Stranger Things

Planszowe Stranger Things pozwala rozegrać motywy i wydarzenia rodem z 1 i 2 sezonu serialu. Zmierzcie się z nimi, używając osobnych plansz, zestawów Sojuszników i kart Scen. Każdy bohater ma swoją unikatową zdolność, ale to we współpracy leży klucz do zwycięstwa. Użyjcie swoich mocy i przedmiotów, by z pomocą sojuszników z miasteczka stawić czoła kolejnym scenom i żetonom Trudności – czytamy w opisie gry zamieszczonym na stronie wydawnictwa.