Piwosze szykujcie się! Wkrótce premiera gry Beer Factory

Jak się z pewnością domyślacie, Beer Factory wrzuci Was w buty właściciela fabryki piwa . By biznes się odpowiednio rozwijał będziecie musieli zarządzać produkcją napoju na wielu jej etapach, od kupowania i magazynowania ziaren po butelkowanie i sprzedawanie gotowego trunku. Oczywiście, w części obowiązków będą mogli zastępować Was pracownicy.

Ważnym aspektem zabawy będzie również odpowiednie zarządzanie zarobionymi pieniędzmi. Środki można zainwestować chociażby w nowe, wydajniejsze maszyny, dzięki którym biznes będzie się nieustannie rozwijał. Trzon rozgrywki z pewnością będzie bardzo zbliżony do tego, do czego przyzwyczaiły nas inne, podobne symulatory.



Na koniec przypomnijmy, że Beer Factory zadebiutuje na rynku już 10 stycznia 2024 roku. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na PC. A jeśli tytuł Was zaintrygował, to już teraz możecie wypróbować testową wersję gry, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy.