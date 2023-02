Piotruś Pan i Wendy na pierwszym trailerze. Film otrzymał datę premiery

Macie sentyment do przygód Piotrusia Pana?

Szansę powrotu do Nibylandii otrzymamy już w kwietniu. Disney zachęca do zapoznania się z najnowszym trailerem filmu Piotruś Pan i Wendy.

Piotruś Pan i Wendy – zwiastun i data premiery

Kultowa powieść autorstwa Jamesa Matthew Barrie'go doczeka się kolejnej ekranizacji. Będzie to film, który przedstawi słynną historię w nieco innym wydaniu. Twórcy odnoszą się również to klasycznego filmu animowanego, który swoją premierę miał jeszcze w 1953 roku. Film będzie dostępny wyłącznie za pośrednictwem Disney+, a premierę zaplanowano na 28 kwietnia.



Rolę reżysera pełni David Lowery (Ghost Story, Zielony Rycerz. Green Knight), którego w pracach nad scenariuszem wspomógł Toby Halbrooks (Dig, Mój przyjaciel smok). W główne aktorskie kreacje wcielili się Alexander Molony (Piotruś Pan), Ever Anderson (Wendy) i Jude Law (Kapitan Hak).



Myślicie, że nowa wersja ma szansę na nowo rozkochać w sobie miłośników klasyki?