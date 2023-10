Pijany Jason Momoa, przebrany za Johnny’ego Deppa, żądał usunięcia Amber Heard z Aquamana 2 - niepokojące kulisy filmu

Variety opublikowało obszerny raport o kulisach powstania Aquamana 2 i nowych informacjach dotyczących nadchodzącego restartu uniwersum DC. Wcześniej informowaliśmy, że żaden aktor z Ligi Sprawiedliwości, nie powróci do swojej roli. Włącznie z Jasonem Momoą, który przestanie być Aquamanem po premierze swojego nadchodzącego filmu. Według plotek aktor nie rozstanie się jednak ze studiem i przejmie nową rolę. Dużo ciekawiej prezentuje się relacja Amber Heard z prac na planie produkcji wartej 215 milionów dolarów. Ujawnione informacje pochodzą z notatek sporządzonych przez Dawn Hughes, terapeutkę Heard, której zapiski zostały włączone do dokumentów sądowych w czasie trwania procesu. Notatki zostały upublicznione po tym, jak fani Deppa opłacili koszty sądowe, aby mieć wgląd do tych zapisów.