Pierwszy zwiastun ostatniego filmu Carrie Fisher. Siedem lat oczekiwania na premierę

Wonderwell to jeden z tych filmów, który przeszedł przez produkcyjne piekło. Prace na planie zakończyły się jeszcze w 2016 roku, ale przez kolejne lata twórcy nie zdołali dokończyć swojego filmu, a następnie Wonderwell miało problemy ze znalezieniem dystrybutora. Na szczęście wszystkie trudności przy produkcji już się zakończyły i film otrzymał pierwszy zwiastun. Jest to szczególny tytuł dla fanów Carrie Fisher, czyli kultowej księżniczki Lei z Gwiezdnych wojen, w którym zagrała swoją ostatnią rolę.

Wonderwell – ostatnia rola Carrie Fisher

Historia opowiada o nastoletniej Violet, która mieszka we Włoszech ze swoimi amerykańskimi rodzicami i piękną starszą siostrą Savannah. Kiedy Savannah zostaje wybrana na twarz marki modowej światowej sławy projektantki Yany, rodzina udaje się do czarującej średniowiecznej wioski na sesję zdjęciową. Zaniedbana i znudzona Violet wędruje ze starożytnego toskańskiego miasteczka do pobliskiego las, gdzie spotyka enigmatyczną Hazel, która ostrzega ją przed Danielem, pasierbem Yany. Hazel prowadzi dziewczynę do tajemniczego portalu, dzięki której Violet pozna swoją przyszłość.