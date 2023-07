Pierwsze zdjęcia z Venoma 3. Ciekawa scenografia i połączenie ze Spider-Man: Bez drogi do domu

Ruszyły prace na planie trzeciej części Venoma. Na pierwsze zdjęcia z produkcji nie musieliśmy długo czekać i do sieci trafiły już fotografie, które ujawniają pewne fabularne ciekawostki dotyczące filmu. Na zdjęciach możemy zobaczyć, że akcja Venoma 3 przynajmniej częściowo będzie rozgrywać się w czasie Dia de los Muertos, czyli tradycyjnego meksykańskiego święta zmarłych. Plan produkcji jest pełen dekoracji z okazji tego święta, co sugeruje, że tym razem akcja przeniesie się z San Francisco do Meksyku.

Venom 3 na pierwszych zdjęciach i nagraniach z planu

Jeden z użytkowników Twittera podzielił się również nagraniem z planu Venoma 3, na którym możemy dostrzec połączenie ze Spider-Man: Bez drogi do domu. Okazuje się, że Eddy Brock ubrany jest w ten sam strój, co w scenie po napisach filmu z MCU. Wygląda więc na to, że historia w trzeciej części Venoma osadzona jest tuż po powrocie Brocka do swojego świata.