Pharaoh: A New Era – soczysta porcja rozgrywki z nowej wersja kultowego Faraona

Niedawno poznaliśmy datę premiery Pharaoh: A New Era, a twórcy pochwalili się też krótki trailerem. Tym razem deweloperzy z Triskell Interactive przygotowali obszerną prezentację rozgrywki. Wideo trwa aż 8 minut i pokazuje najważniejsze zmiany.

Pharaoh: A New Era – gameplay

Pharaoh: A New Era to gruntownie odświeżona wersja klasycznej gry strategicznej wydanej pierwotnie w 1999 roku. Teatrem działań gracza będzie starożytny Egipt. To właśnie tam staramy się zbudować jak najlepiej prosperujące państwo, przechodząc kolejne misje rozbudowanej kampanii fabularnej. Co istotne, możemy przejść je wyłącznie samemu, bowiem Pharaoh: A New Era nie zawiera żadnych wariantów rozgrywki wieloosobowej.



Poza zupełnie nową oprawą wizualną Pharaoh: A New Era zawiera także przeprojektowany interfejs użytkownika oraz udoskonalone sterowanie. Nadal jednak otrzymujemy produkcję w rzucie izometrycznym, co powinno zadowolić fanów pierwowzoru udostępnionego pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia.



Na koniec przypomnijmy, że premiera Pharaoh: A New Era została zaplanowana na 15 lutego. Warto zaznaczyć, że gra będzie dostępna wyłącznie na PC.