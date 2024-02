Phantom Blade Zero na specjalnym trailerze. Prezent dla fanów

Phantom Blade Zero zapowiada się na tyle dobrze, że jeszcze na długo przed premierą gra zyskała spore grono zainteresowanych nią fanów. Twórcy z S-Game przygotowali dla nich prezent w postaci specjalnego trailera. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Phantom Blade Zero z trailerem w stylu anime i fragmentami rozgrywki

Najnowsze wideo z Phantom Blade Zero to w głównej mierze klimatyczna animacja, która przedstawia zaciętą walkę dwóch potężnych wojowników. Pod koniec materiału możemy jednak zobaczyć krótkie fragmenty rozgrywki, które pochodzą z wersji na PlayStation 5. Twórcy zapewniają również, że jeszcze w tym roku w ręce graczy oddane zostanie demo produkcji.



Phantom Blade Zero opisywane jest przez deweloperów jako gra akcji RPG osadzona w fikcyjnym świecie łączącym w sobie chińskie sztuki walki i steampunk. W trakcie przygody wcielimy się w Mrocznego Najeźdźcę wygnanego przez Zakon, który wyrusza po zemstę i odkryć najmroczniejsze sekrety krainy Wulina. Jego zadaniem jest odszukanie osób odpowiedzialnych za morderstwo patriarchy Zakonu, do którego należy. Soul, który jest elitarnym zabójcą organizacji, zostaje wrobiony w zabójstwo i śmiertelnie ranny. Ma tylko 66 dni aby dowieść prawdy.



Na koniec przypomnijmy, że Phantom Blade Zero powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5. Niestety, ciągle nie poznaliśmy chociażby przybliżonej daty premiery gry od studia S-Game.

