Phantom Abyss już dostępne w pełnej wersji. Gra zbiera rewelacyjne oceny

O Phantom Abyss mogliście usłyszeć już wcześniej. Gra od czerwca 2021 roku dostępna była bowiem w usłudze Early Access. Dziś deweloperzy z Team WIBY i ekipa wydawnicza Devolver Digital mają przyjemność ogłosić, że produkcja w końcu opuściła wczesny dostęp i zadebiutowała w wersji 1.0. Jeśli lubicie gry multiplayer z ciekawym pomysłem na rozgrywkę, koniecznie zainteresujcie się tą produkcją. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem, który znajdziecie poniżej.

Czy warto zagrać w Phantom Abyss?

Phantom Abyss to rozbudowana, asynchroniczna gra wieloosobowa, w której gracze przenoszą się do generowanych proceduralnie świątyń. Jak na prawdziwych poszukiwaczy skarbów przystało, muszą odzyskać z nich święte relikwie ukryte w niebezpiecznych zakamarkach. Oczywiście, nie będą to proste wyzwania. Lokacje najeżone są zabójczymi pułapkami, a łupów pilnują bezwzględni strażnicy. Warto zaznaczyć, że na zdobycie skarbu z konkretnej świątyni gracz ma tylko jedną próbę.