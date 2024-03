Persona 6 nie będzie ekskluzywna dla PlayStation? Nowe doniesienia w sieci

Jak podaje serwis Eurogamer, najnowsza część serii Persona – Persona 6 – ma zadebiutować na „wielu platformach”. Tak przynajmniej twierdzą insiderzy, Nate the Hate i Midori, którzy zapewnili, że szósta odsłona cyklu RPG-ów od Atlusa nie będzie ograniczona wyłącznie do konsol PlayStation.

Persona 6 zadebiutuje na „wielu platformach”

Nate the Hate powiedział, że z informacji, które usłyszał, wynika, iż Persona 6 pojawi się na konsolach Xbox w dniu swojej premiery (dla porównania: Personie 5 zajęło to sześć lat). Midori potwierdził, że te informacje są poprawne i dodał: „i [pojawi się również] na wielu platformach”. Nie wiemy jednak, czy wchodzi w to Xbox Game Pass. To jednak nie jest jedyna plotka, która pojawiła się w sieci.