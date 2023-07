Persona 5 Tactica ze szczegółami na nowym trailerze

Persona 5 Tactica to spin-off Persona 5, nad którym obecnie pracuje Atlus. Jest to taktyczna gra turowa, która wyróżnia się inaczej zaprojektowanym systemem walki. Fabuła przeniesie graczy do tajemniczego świata, gdzie Widmowi Złodzieje pomogą rewolucjonistce Erinie w walce przeciwko organizacji wojskowej o nazwie Legioniści, której rządy uciskają ludność.

Bohaterowie Persona 5 Tactica

Za sprawą najnowszego trailera możecie przyjrzeć się bliżej trójce z postaci, którymi przyjdzie Wam dowodzić na polu bitwy. Bohaterami wideo są Joker, Morgana i Erina i to właśnie na prezentacji ich sylwetek skupia się wideo.