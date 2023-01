Pecetowe demo Forspoken już dostępne

Przypomnijmy, że Forspoken już oficjalnie zadebiutowało na rynku, a gra zebrała mieszane recenzje. Jeśli gracie na PC i chcielibyście osobiście przetestować ten tytuł, to mamy dla Was dobre informacje.

Forspoken – demo dostępne na Steam, Epic Games Store i Microsoft Store

Pecetowe demo jest już dostępne w sklepach Steam, Epic Games Store i Microsoft Store. Warto zaznaczyć, że jest to ta sama wersja, którą użytkownicy PlayStation 5 mogli sprawdzić jeszcze przed premierą.



Na ten moment Luminous Productions nie może pochwalić się dobrym wynikiem, jeśli chodzi o wersję przeznaczoną na komputery osobiste. Gra dotychczas zebrała wyłącznie 660 recenzji. Zaledwie 48% z nich to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje więc na to, że Forspoken zawiodło oczekiwania wielu graczy.