Peaky Blinders w transfobicznym spocie kandydata na prezydenta. Twórcy serialu odcinają się od poglądów polityka

Kampania o partyjną nominację do wyścigu o fotel prezydenta już ruszyła w Stanach Zjednoczonych. Jednym z kandydatów ubiegających się o nominację z ramienia Partii Republikańskiej jest Ron DeSantis, który znany jest ze swoich skrajnie prawicowych poglądów. To właśnie DeSantis jako urzędujący jeszcze gubernator Florydy podpisał w ubiegłym roku ustawę znaną jako „Don't Say Gay”, która zabrania nauczycielom rozmawiania o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej z uczniami przedszkoli oraz szkół podstawowych i liceum. Największym przeciwnikiem DeSantisa jest Donald Trump, któremu marzy się druga kadencja. Gubernator Florydy postanowił uderzyć w swojego oponenta przedziwnym spotem, w którym wykorzystano fragmenty wielu produkcji, w tym serialu Peaky Blinders.

Twórcy Peaky Blinders oburzeni wykorzystaniem ich serialu w transfobicznym spocie Rona DeSantisa

Na oficjalnym koncie sztabu Rona DeSantisa na Twitterze został opublikowane transfobiczny materiał, który ma udowodnić, że Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych nie poradził sobie w walce z „propagandą LGBTQ+”, a w szczególności z osobami walczącymi o prawa osób transpłciowych. Spot podkreśla, że DeSantis podejmuje wszelkie działania, aby wygrać to „starcie”.