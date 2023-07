PayDay 3 – twórcy zapraszają na testy

Parę dni temu poznaliśmy wymagania sprzętowe PayDay 3. W lipcu w ręce graczy został oddany również nowy trailer produkcji. Teraz dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat nadciągających testów, które wystartują już na początku sierpnia.

PayDay 3 – sierpniowe beta testy

Deweloperzy zachęcają do wzięcia udziału w zamkniętych testach beta, które odbędą się w dniach 2-7 sierpnia. Jak możemy przeczytać w nadesłanym komunikacie prasowym, będą one oferować dostęp do następującej zawartości: