Path of Exile z kolejnym dodatkiem. Zobaczcie zwiastun The Forbidden Sanctum

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Path of Exile. Deweloperzy ze studia Grinding Gear Games ujawnili datę premiery kolejnego dodatku do wspomnianej produkcji. Nadchodzące rozszerzenie będzie nosić tytuł The Forbidden Sanctum i zadebiutuje na rynku już 9 grudnia. Do sieci trafił również krótki zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

Path of Exile: The Forbidden Sanctum zadebiutuje już w grudniu

Path of Exile: The Forbidden Sanctum w pierwszej kolejności ukaże się wyłącznie na komputerach osobistych. Nieco później – 14 grudnia – dodatek trafi również na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Niestety nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat wspomnianego rozszerzenia.



Informacje związane z dodatkiem The Forbidden Sanctum do gry Path of Exile mają bowiem zostać przedstawione na specjalnej transmisji live, która odbędzie się 1 grudnia o 20:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na kanale marki na platformie Twitch.tv.



Na koniec przypomnijmy, że Path of Exile zadebiutowało na rynku w 2013 roku. Produkcja dystrybuowana jest w modelu free-to-play, a jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat dzieła studia Grinding Gear Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Path of Exile – recenzja.