Path of Exile odżyło na Steam. Pomogła premiera darmowego dodatku Affliction

Niecały miesiąc temu gracze doczekali się zapowiedzi Path of Exile: Affliction, czyli darmowego dodatku do popularnej produkcji studia Grinding Gear Games. Wspomniane rozszerzenie trafiło w ręce graczy w miniony czwartek – 8 grudnia 2023 roku – i jak się okazuje, przyczyniło się do znacznego wzrostu aktywności graczy Path of Exile na Steam. W miniony weekend dzieło nowozelandzkiego zespołu cieszyło się naprawdę dużym zainteresowaniem wśród użytkowników platformy Valve.

Path of Exile notuje świetne wyniki aktywności na Steam. Wszystko dzięki darmowemu dodatkowi Affliction

Według danych dostępnych w serwisie SteamDB, w szczytowym momencie ostatniej doby w Path of Exile grało na Steam jednocześnie ponad 144 tys. osób. Produkcja studia Grinding Gear Games cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem 8 grudnia – w dniu premiery dodatku Affliction – kiedy to wspomniany tytuł uruchomiło w tym samym czasie ponad 167 tysięcy użytkowników platformy Valve.