Path of Exile: Necropolis w szczegółach. GGG po raz kolejny nie zawodzi

Grinding Gear Games oficjalnie zapowiedziało nowy dodatek Necropolis do gry Path of Exile.

Informowaliśmy Was już o nowych informacjach o Path of Exile 2, które zostały ujawnione podczas niedawnej transmisji Grinding Gear Games. To jednak nie wszystko, ponieważ poza tym deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli nowy dodatek pod tytułem Necropolis do gry Path of Exile. Czego możemy się spodziewać już za tydzień? Poniżej znajdziecie najważniejsze szczegóły.

Oficjalna zapowiedź Path of Exile: Necropolis. Pierwszy zwiastun i szczegóły

Nowe rozszerzenie zadebiutuje już za tydzień 29 marca na komputerach osobistych oraz konsolach. Jest to pierwsza z miłych niespodzianek, ponieważ wcześniej użytkownicy konsol musieli czekać na nowe dodatki nieco dłużej. Necropolis, jak nietrudno się domyślić, wprowadza mnóstwo zmian w fazie endgame, nowe mapy oraz bossów 17. poziomu, nowe klejnoty umiejętności typu Transfigured i wiele (naprawdę wiele) więcej.