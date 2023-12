Wiemy, ile czasu zajmie przejście kampanii fabularnej w Path of Exile 2

Zacznijmy więc o kampanii. Rogers ujawnił, że dla zwykłego gracza (który, załóżmy, nie ma aż kilku tysięcy godzin na liczniku) pierwsze przejście kampanii fabularnej może zająć 40-50 godzin . Jednak kiedy już przyzwyczaimy się do gry lub też mamy sporo doświadczenia z pierwszą częścią, wówczas zajmie nam to znacznie mniej czasu – praktycznie tyle samo, co w jedynce. Nie będzie również możliwości pominięcia bossów; jeżeli nasza postać będzie za słaba, wówczas będziemy musieli po prostu awansować na kolejne poziomy, aż będziemy mogli się dozbroić i stawić czoła głównemu monstrum w danym obszarze.

Jeżeli natomiast chodzi o betę, ta wystartuje w czerwcu i będzie zawierać praktycznie całą zawartość zaplanowaną dla Path of Exile 2. Gra już wtedy będzie więc miała do zaoferowania sześć aktów oraz 60 końcowych map. Niedostępne będą jedynie pozostałe mapy i część endgame’owych mechanik. Zaproszenia do gry będą natomiast działać na podobnej zasadzie, co w przeszłości w przypadku wersji 3.0 PoE – na stronie produkcji będzie licznik, który co kilka minut będzie przyznawał dostęp do bety losowemu użytkownikowi. Oprócz tego deweloperzy planują zorganizować zaproszenia dla osób, które wcześniej zakupiły mikrotransakcje za określoną kwotę. Jeżeli więc wspieracie Grinding Gear Games i robicie to w miarę regularnie (czy też po prostu wydaliście dużo pieniędzy) to najprawdopodobniej możecie spodziewać się dostępu do bety.