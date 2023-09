Party Animals ogromnym hitem

Nie oszukujmy się, jeśli gra nazywa się Party Animals i znajdują się w niej urocze zwierzaki, to jest z miejsca skazana na sukces. Produkcja autorstwa Recreate Games jest już dostępna, a gracze bardzo chętnie po nią sięgnęli, nawet pomimo tego, że w ostatnim czasie jesteśmy wręcz szturmowani ogromnymi i udanymi premierami.

Party Animals pogromcą Fall Guys?

Wyłącznie na Steam Party Animals doczekało się już ponad 4500 recenzji, co świadczy o dużej popularności tytułu. Na ten moment są to jednak oceny mieszane, a wyłącznie 56% jest pozytywnych. Wiele osób sugeruje jednak, że ma to związek z tak zwanym review bombing, a recenzje nie są wiarygodne. Warto zwrócić również uwagę na dane zebrane przez SteamDB. W szczytowym momencie w Party Animals zagrywało się aż 104 174 osób, co daje rewelacyjny wynik.



Zabawa w Party Animals opiera się na wykorzystaniu przekolorowanej i żyjącej własnym życiem fizyki gry. Wcielając się w urocze zwierzaki, gracze mogą stanąć w szranki podczas wykonywania najróżniejszych zadań. Rozgrywce towarzyszy całkowity chaos, co prowadzi do wielu kuriozalnych i zabawnych sytuacji.



Na koniec przypomnijmy, że Party Animals zadebiutowało 20 września, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. W przyszłym roku powinniśmy spodziewać się wersji na PlayStation 4, Nintendo Switch oraz urządzenia mobilne działające w oparciu o systemy Android i iOS. Warto zaznaczyć, że już w dniu premiery Party Animals zasiliło bibliotekę usługi Game Pass.