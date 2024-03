Parasyte: The Grey na nowym zwiastunie. Groźne pasożyty w aktorskiej wersji kultowego anime

Platforma inwestuje w amerykańskie, jak i azjatyckie aktorskie ekranizacje słynnych mang i anime. Najnowszą z nich jest Parasyte: The Grey, które właśnie doczekało się nowego zwiastuna. Po dziesięciu latach od premiery kultowego serialu animowanego, już na początku kwietnia fani serii będą mogli zapoznać się z koreańską adaptacją opowieści o pasożytach zamieszkujących ludzkie ciała. Poznamy więc nowych bohaterów, którzy zostaną uwikłani w mroczną historię, której stawką będą losy całej ludzkości. Zobaczcie, jak Parasyte: The Grey prezentuje się na nowym zwiastunie.

Serial przedstawi losy Jung Soo In, która zostaje zarażona pasożytem, mieszkającym w jej dłoni. Obcy nie zdołał przejąć mózgu dziewczyny, która nadal kontroluje swój umysł i ciało. Jej tropem podąża Choi Jun Kyung, liderka zespołu The Grey, elitarnej jednostki do zwalczania pasożytów. Kobieta nie cofnie się przed niczym, aby zabić wszystkie potwory po tym, jak straciła męża przez jednego z nich.

Reżyserem serialu jest Sang-ho Yeon, twórca Zombie express i Hellbound. W obsadzie znaleźli się So-nee Jeon, Kyo-hwan Koo oraz Jung-hyun Lee.