Panteon sław na nowym albumie Billy'ego Morrisona

Billy Morrison, gitarzysta rytmiczny, znany między innymi z The Cult, Camp Freddy oraz współpracy z Billym Idolem poinformował właśnie o dacie premiery swojego trzeciego solowego albumu, stworzonego pod nazwą The Morrison Project.

„ Nareszcie! Dziś mogę powiedzieć, że podpisałem umowę z The Label Group / @virginmusic i mój nowy solowy album, "THE MORRISON PROJECT", ukaże się 19 kwietnia. Album zawiera mnóstwo gościnnych występów moich przyjaciół, a pierwszy singiel "DROWNING" zostanie wydany 23 lutego.” - oznajmił na swoim koncie na Instagramie muzyk.

Plejada gwiazd, nie tylko, ciężkiego grania na jednym albumie

Nie tylko wokalista Splipknot, Steve Vai i Ozzy zostali zaproszeni do współpracy. Lista jest znacznie dłuższa i zawiera takie osobistości świata muzyki jak Billy Idol, D.M.C z Run D.M.C., Al Jourgensen, Steve Vai, Steve Stevens, Linda Perry, Tommy Clufetos, czy John 5.

„ Jedną z najlepszych rzeczy podczas tworzenia tego albumu było umożliwienie moim gościom robienia swoich własnych rzeczy. Wysyłałem każdemu kawałek bez żadnych wskazówek i prosiłem, by robili z nim, to na co mieli ochotę - zdradził kulisy powstawania płyty w wywiadzie dla Blabbermouth Morrison. „ Myślę, że to właśnie dało utworom energii i mocy, której nie byłoby, gdybym angażował się w ich teksty i melodie. I uwielbiam wszystko to, co oni zrobili” - podsumował taką formę współpracy pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Poniżej pełna lista utworów na The Morrison Project, w nawiasach podane występy gościnne:

1. “Drowning” (Erika Eldenius, Joerdie White)

2. “Crack Cocaine” (Ozzy Osbourne, Steve Stevens, Tommy Cluefetos)

3. “It’s Come To This” (Erik Eldenius)

4. “The Ayes Hawe It” (Al Jourgensen, John 5, Roy Mayorga)