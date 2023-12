Pady do Playstation 5 i Xboxa w herbacianym wydaniu

Na rynku pojawiła się nowa wersja padów do PlayStation 5 i Xbox Series X/S – tym razem prosto od British Yorkshire Tea.

Picie herbaty to chyba jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Wielkiej Brytanii. Pytanie tylko, jak daleko można zajść z takową pasją – na to pytanie postanowiło odpowiedzieć British Yorkshire Tea i odpowiedź jest jasna: bardzo daleko. Jak podaje serwis Kotaku, znana brytyjska marka herbaty poinformowała o stworzeniu specjalnej – herbacianej? – edycji kontrolerów do PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

British Yorkshire Tea zaparzyła nowe wydanie padów do PS5 i Xboxa