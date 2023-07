Oxenfree 2: Lost Signals debiutuje na rynku. Do sieci trafiły pierwsze recenzje

Część recenzentów narzeka natomiast na nadmierny backtracking i brak opcji szybkiej podróży. Niektórzy zauważają również, że fabuła rozkręca się nieco za wolno. Nie wszystkim do gustu przypadł także drugi bohater. W recenzjach pojawiają się też narzekania na zagadki logiczne. Niemniej jednak wygląda na to, że Oxenfree 2: Lost Signals to naprawdę udana kontynuacja.