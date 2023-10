Nadchodzi 7. sezon w Overwatch 2. To wielki crossover z Diablo

Wczytywanie ramki mediów.

Siódmy sezon otrzymał tytuł Rise of Darkness i zadebiutuje w postaci aktualizacji do gry już 10 października bieżącego roku. Co ciekawe, tym razem tematyka sezonu jest dość mocno inspirowana legendarną serią Diablo – stąd na teaserze zamieszczonym w powyższym wpisie na Twitterze możemy zobaczyć, jak jedna z map przechodzi dość mroczną metamorfozę. Oprócz tego ujawniono, że możemy spodziewać się nowych skórek dla postaci związanych właśnie z Diablo.