Premiera gry Outcast: A New Beginning. Gracze czekali na to 25 lat

Dziś – 15 marca – na rynku zadebiutowała gra Outcast: A New Beginning od studia Appeal. Jest to kontynuacja kultowej przygodowej gry akcji z 1999 roku, co oznacza, że społeczność czekała na nią aż 25 lat. Pierwsza próba w postaci Outcast II: The Lost Paradise została powiem skasowana prawie dwie dekady temu.

Premiera gry Outcast: A New Beginning

Produkcja została udostępniona na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Do zakupu dostępna jest wersja standardowa, którą wyceniono na 274,99 złotych w sklepach Steam oraz GOG.com.