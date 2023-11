Our Life on Water – poznajcie nowy symulator życia na wodzie

Our Life on Water to propozycja od niezależnych twórców z Different Tales. Deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli swoją produkcję oraz podzielili się pierwszym trailerem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Jaką grą będzie Our Life on Water?

Our Life on Water przedstawiane jest jako symulator życia na wodzie. Akcja gry rozgrywać się będzie w fikcyjnym kraju Sahakom, który wykreowany został w oparciu o inspiracje rzeczywistą rzeką Mekong i jej słynne pływające wioski. W trakcie zabawy gracz wcieli się w rolę Rivertalkera będącego łącznikiem ludzkości ze światem duchowym. Za kompana i wsparcie będzie mieć natomiast mówiącą wydrę o imieniu Yla. Jak się z pewnością domyślacie, w tym świecie nie zabraknie magii.