Oryginalny WipEout dostępny za darmo w przeglądarce. Fan odświeżył kod gry

Jak podaje między innymi serwis The Drive, programista Dominic Szablewski udostępnił w przeglądarce oryginalną grę WipEout, w którą wszyscy zainteresowani mogą zagrać całkowicie za darmo. Gracz bazował na kodzie źródłowym, który wyciekł do sieci jeszcze w 2022 roku – i wciąż miał naprawdę sporo do zrobienia.

Oryginalny WipEout za darmo w przeglądarce

Jakość opublikowanego źródła była fatalna. Szablewski zdradził, że zawiera ona głównie wersję WipEout ATI 3D Rage Edition, czyli pozostawiający sporo do życzenia port gry na Windowsa, który dodawano do kart graficznych ATI. Co więcej, wszystkie kolejne konwersje były na siebie nakładane – a było ich całkiem sporo – więc ostatecznym efektem jest bardzo chaotyczny kod, który programista musiał dosłownie rozszyfrować.

Co więcej, zostało jeszcze sporo błędów do naprawienia – w związku z tym zainteresowani mogą pomagać przy projekcie w serwisie GitHub.