Oryginalny Gothic zmierza na konsole? Twórcy zaprezentowali zaskakujące zdjęcie z gry

Dokładnie dwadzieścia dwa lata temu pierwszy Gothic zadebiutował na rynku. Z tej okazji THQ Nordic za pośrednictwem swojego Discorda zaprezentowało pewną niespodziankę fanom serii. Wraz z postem celebrującym kolejne urodziny gry, deweloperzy podzielili się screenem, na którym możemy zobaczyć Bezimiennego z kilofem na plecach, który przemierza Górnicą Dolinę. Zdjęcie wyraźnie pochodzi z pierwszej części gry i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie konsolowy interfejs, który nigdy nie był obecny w pecetowym wydaniu oryginalnego Gothica.

THQ Nordic pracuje nad konsolowym portem pierwszego Gothica?

Na screenie możemy zobaczyć ekran ekwipunku podzielony na trzy osobne sekcje. W lewym górnym roku otrzymujemy informacje o tym, co aktualnie nosi nasz bohater. Z kolei w prawym górnym prezentowany jest cały dostępny ekwipunek podzielony na rodzaje posiadanych przedmiotów. Z kolei w lewym dolnym rogu możemy zobaczyć przyciski odpowiadające krzyżakowi na padzie do przypisania przedmiotów użytkowych. Jakby jeszcze było tego mało, na samym dole mamy informacje o działaniu poszczególnych przycisków, zaś przyciski ZL i ZR przypisane są do poszczególnych broni, które obecnie są noszone przez protagonistę.