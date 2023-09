Oppenheimer zachwycił Denisa Villeneuve’a. Na premierę na VOD jeszcze trochę poczekamy

Podobnego zdania jest Paul Thomas Anderson, który zauważył, że widzowie byli zainteresowani również zobaczeniem Oppenheimera w formacie 70mm. Jego zdaniem takie filmy zmieniają postrzeganie publiczności, którzy przestają zadawać pytanie, po co chodzić do kina, skoro niedługo ta sama produkcja będzie dostępna na streamingu.

Kiedy taki filmowiec jak Chris [Nolan] wskazuje na ciebie palcem i mówi, dokąd masz iść, to po prostu go słuchasz… a widzowie zostają wynagrodzeni. Znam kilku miłośników kina, którzy pojechali z El Paso do Dallas, aby obejrzeć film w należyty sposób. To około 18 godzin jazdy w obie strony.

Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł się z tym nie zgodzić, że obejrzenie Oppenheimera w kinie jest lepsze pod każdym względem. Nie wspominając o tym, że ludzie są zmęczeni zadawaniem pytań: „Po co miałbym chodzić do kina, skoro później będzie to w telewizji” Nie musicie już na nie odpowiadać. Oppenheimer stał się czymś, co nazwałbym naturalnym sposobem uzdrawiania.