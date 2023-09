Opera GX, przeglądarka dla graczy, ma już 25 milionów użytkowników

Ten kamień milowy świadczy o rosnącej popularności Opery GX w społeczności graczy oraz jej silną pozycję w kulturze gamingowej.

– Jesteśmy podekscytowani tym niezwykłym osiągnięciem. 25 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie dowodzi, iż Opera GX angażuję się w poprawę doświadczenia internetowego graczy na całym świecie. Kierując się pasją do innowacji i oddaniem dla społeczności gamingowej, z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość. – mówi Krystian Kolondra, Executive Vice President of Browsers and Gaming w Opera.