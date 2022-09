Onimusha powraca. Legendarna marka Capcomu doczeka się ekranizacji od Netflixa

Fani serii Onimusha z pewnością marzą o zapowiedzi nowej odsłony swojej ukochanej marki. Tymczasem Capcom oraz Netlfix poinformowali, że trwają prace nad nowym anime na podstawie wspomnianej serii gier wideo. Niestety nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat produkcji. Platformowa opublikowała jednak kilka ujęć, które pozwalają sprawdzić, jak będzie prezentował się wspomniany tytuł. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Netflix zapowiedział anime na podstawie serii Onimusha

Warto wspomnieć, że to nie pierwsza marka Capcomu, która doczeka się anime od Netflixa. Dwa lata temu na wspomnianej platformie pojawił się bowiem serial na podstawie Dragon’s Dogma, czyli udanego RPG akcji z 2012 roku. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat tej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja serialu Dragon’s Dogma. Adaptacja jakiej szukaliście.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Onimusha, czyli Onimusha: Dawn of Dreams, zadebiutowała na rynku w 2006 roku. Niecałe 4 lata temu – w styczniu 2019 roku – na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch pojawiło się natomiast Onimusha: Warlords, czyli zremasterowana wersja pierwszej odsłony wspomnianego cyklu. Jeśli jesteście ciekawi naszego zdania na temat wspomnianej produkcji, to zachęcamy Was do przeczytania: Poprawny remaster świetnej gry – recenzja Onimusha: Warlords.

