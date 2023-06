One Piece z pierwszym zwiastunem. Data premiery aktorskiej wersji kultowego anime

W aktorskiej wersji One Piece zagrają: Morgan Davies (The End, The Evil Dead: Rise), Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls, Me Time), Aidan Scott (Action Point, Between the Devil), Jeff Ward (Nowy smak wiśni, Komediantki) McKinley Belcher III (Ozark, The Good Lord Bird) i Vincent Regan (300, Troja) oraz Alexander Maniatis, Steven Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots oraz Chioma Umeala.

One Piece – pierwszy zwiastun