One Piece z finałowym zwiastunem. Netflix przygotowuje widzów do wielkiej premiery

Już jutro swoją premierę ma One Piece, czyli aktorska ekranizacja popularnej mangi i anime o tym samym tytule. Netflix postanowił przypomnieć swoim widzom o zbliżającym się debiucie produkcji i właśnie zaprezentowali nowy, finałowy zwiastun serialu. Na materiale możemy zobaczyć wiele nowych scen, w tym kilka ikonicznych momentów, które fani anime bez trudu rozpoznają. Widowiskowy zwiastun One Piece zobaczycie poniżej.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.