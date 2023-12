One-armed robber – darmowy FPS zbiera rewelacyjne oceny

One-armed robber to propozycja od niezależnego studia Duhndal. Gra zadebiutowała na PC 15 grudnia i spotkała się z ciepłym przyjęciem. Już na wstępie warto zaznaczyć, że jest to produkcja dystrybuowana w modelu free to play, więc jeśli Was zainteresowała, możecie ją sprawdzić bez zwiększysz obaw. Zachęcamy również do zapoznania się z poniższym trailerem.

Czy warto zagrać w One-armed robber?

Wszystko wskazuje jednak na to, że w One-armed robber warto zagrać, szczególnie jeśli lubicie gry FPS. Mamy tutaj do czynienia ze strzelanką, w której wcielamy się w tytułowego złodzieja. Jak się z pewnością domyślacie, kierowana przez gracza postać operuje wyłącznie jedną ręką, więc planowanie i realizowanie napadów jest w tym przypadku znacząco utrudnione.



Oczywiście, każdy udany napad to dodatkowe fundusze, które można wykorzystać na zakup dodatkowych broni i ich ulepszeń. Pieniądze można wykorzystać również na personalizację elementów ekwipunku, jeśli podczas włamań liczy się dla Was styl. Wygląda na to, że One-armed robber może być ciekawą alternatywą dla gier z serii PayDay. Warto zaznaczyć, że produkcja od ekipy ze studia Duhndal posiada tryb sieciowej kooperacji.



Gracze bardzo ciepło przyjęli One-armed robber. Wyłącznie na Steam tytuł ten doczekał się już ponad 1.6 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 81%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w tę produkcję zagrywało się ponad 13,5 tys. osób. Jeśli szukacie darmowych gier, z pewnością warto zainteresować się tym tytułem.