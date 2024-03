Old School Rally zabierze fanów gier rajdowych w nostalgiczną podróż

Jeśli tęsknicie za Colin McRae Rally 2.0, to mamy dla Was interesujące wieści. Kilka dni temu swoją kartę na Steam otrzymało Old School Rally – „nostalgiczną” gra rajdowa, która zabierze wszystkich fanów gatunku w podróż do końca lat 90. i czasów pierwszego PlayStation. Twórca wspomnianej produkcji udostępnił też pierwszy zwiastun, a także podzielił się kilkoma szczegółami.

Old School Rally zapowiedziane. Gra powinna zainteresować fanów Colin McRae Rally 2.0

Zgodnie z przekazanymi informacjami Old School Rally ma zadebiutować w 2024 roku we wczesnym dostępie na Steam. Dokładna data premiery nie jest znana, ale gra ma spędzić w Early Access około 6-10 miesięcy. Za aspomniany tytuł odpowiada jednoosobowe studio Frozen Lake Games prowadzone przez niezależnego dewelopera z Grecji.