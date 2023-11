OHV to symulator przetrwania w Polsce lat 90. Nietypowy projekt na rozgrywce

Jeśli jesteście fanami wszelkiego rodzaju nietypowych produkcji, to z pewnością zainteresuje Was również OHV. Wspomniany tytuł – za który odpowiada Przemysław Hadała – to symulator przetrwania w Polsce lat 90. Kilka dni temu autor projektu opublikował nowy gameplay ze swojej gry, który przedstawia aktualny stan produkcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Zobaczcie gameplay z OHV, czyli symulatora życia w Polsce lat 90.

Zgodnie z zapowiedziami OHV przeniesie graczy do Polski z lat 90. kiedy to bezrobocie sięgało 15%, drogi były dziurawe, na imprezach królowało disco-polo, a litr paliwa kosztował 2 złote. W trakcie rozgrywki gracze będą mogli nie tylko zwiedzać otwarty świat, ale także podejmować się różnego rodzaju zajęć, by zarobić pieniądze na naprawę swojego auta.