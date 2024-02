Ogromna nagroda dla mistrza Street Fighter 6. Zwycięzca Capcom Cup X zgarnął niezłą sumę

Wczoraj odbył się finał oficjalnego turnieju Street Fighter 6. Podczas Capcom Cup X, udało się wyłonić najlepszego zawodnika świata w najnowszej odsłonie popularnej bijatyki. Pula nagród wynosiła 2 miliony dolarów, z czego lwią część zdobył Tajwańczyk Wang „UMA” Yuan-hao.

Wang „UMA” Yuan-hao najlepszym zawodnikiem Street Fighter 6 w turnieju Capcom Cup X

Po tygodniu kilku etapów eliminacji, 25 lutego 2024 roku odbył się wielki finał Capcom Cup X. Ostateczne starcie rozegrało się pomiędzy Wangiem „UMĄ” Yuan-hao a Chińczykiem o pseudonimie „Chris Wong”. Zacięta walka doprowadziła do zwycięstwa Wanga Yaun-hao, który kierując wojowniczką Juri przeciwko Luke’owi wygrał 3-0.

Kwota, jaka trafiła za wygraną na konto Tajwańczyka, to aż milion dolarów. Warto wspomnieć, że jest to najwyższa dotychczas nagroda, oferowana nie tylko w Capcom Cup, ale i we wszystkich oficjalnych turniejach bijatyk. Na dole wiadomości znajduje się natomiast zapis transmisji z turnieju, a finałowa walka rozpoczyna się w 6:50.

Street Fighter 6 trafił na rynek 2 czerwca 2023 roku. Bijatyka jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy także do lektury: Recenzja Street Fighter 6 – nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki