Oficjalne logo Superman: Legacy ujawnione. Nawiązuje do kultowego komiksu

Już wkrótce rozpoczną się prace na planie Superman: Legacy, czyli pierwszego filmu z nowego uniwersum DC Studios, przy którym pracuje James Gunn. W ostatnich dniach obsada spotkała się, aby wspólnie odczytać scenariusz. Zdjęciem z tego wydarzenia pochwaliła się Isabela Merced, która w filmie zagra Hawkgirl. Aktorka zaprezentowała zdjęcie swojej plakietki z imieniem i nazwiskiem, na której widnieje logo Superman: Legacy.

Superman: Legacy – pierwsze spojrzenie na logo filmu

Logo nowego Supermana jest identyczne do tego znane z komiksu Kingdom Come, który pojawił się na rynku w 1996 roku. Jest to kultowa seria, której akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie, w którym Superman porzuca superbohaterstwo i udaje się do Fortecy Samotności po śmierci Lois Lane. Do powrotu namawia go Wonder Woman, którzy wspólnie tworzą nową Ligę Sprawiedliwości. Historia ma wiele mrocznych akceptów, w których frakcje superbohaterów walczą ze sobą, a niektórzy z nich giną w wyniki broni nuklearnej.