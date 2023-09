Oficjalna oś czasu Gwiezdnych wojen. Lucasfilm ujawniło wszystkie szczegóły

Dawn of the Jedi to pierwsza era uniwersum Gwiezdnych wojen, która jeszcze nie doczekała się żadnej produkcji, podobnie następna era, czyli The Old Republic. Następna to The High Republic, do której należą wszystkie książki i komiksy z serii Star Wars: High Republic, a także niedawno wydany serial animowany Przygody młodych Jedi.

Następna era to Fall of the Jedi, do której należy m.in. trylogia prequeli. Po niej następuje Reign of the Empire, w skład którego wchodzi Łotr 1, Andor, Obi-Wan Kenobi, czy Star Wars Jedi: Upadły zakon. Age of Rebellion to era z pierwszą trylogią Gwiezdnych wojen, w której poznajemy Luke’a Skywalkera.

The New Republic to kolejny okres przejściowy, do którego należą seriale The Mandalorian oraz Ahsoka. Z kolei wydarzenia z Rise of the First Order zostały przedstawione w trylogii sequeli. Ostatnią, dziewiątą erą jest New Jedi Order, którego przedstawicielem będzie nowy, zapowiedziany w kwietniu tego roku film, w którym Daisy Ridley powróci jako Rey.

Oś czasu Gwiezdnych wojen

Dawn of the Jedi Film Jamesa Mangolda

The Old Republic

The High Republic Star Wars: High Republic Przygody młodych Jedi The Acolyte

Fall of the Jedi Mroczne widmo Opowieści Jedi Atak Klonów Wojny klonów Zemsta Sithów

Reign of the Empire Parszywa zgraja Star Wars Jedi: Upadły zakon Han Solo: Gwiezdne wojny historie Obi-Wan Kenobi Star Wars Jedi: Ocalały Andor Star Wars: Rebelianci Vader Immortal: A Star Wars VR Series Łotr 1. Gwiezdne wojny historie

Age of Rebellion Nowa nadzieja Imperium kontratakuje Powrót Jedi Star Wars: Battlefront II Star Wars: Squadrons

The New Republic The Mandalorian Księga Boby Fetta Ahsoka Skeleton Crew

Rise of the First Order Ruch oporu Przebudzenie mocy Ostatni Jedi Skywalker. Odrodzenie

New Jedi Order Film Sharmeen Obaid-Chinoy z Daisy Ridley