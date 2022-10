Oddworld: Soulstorm - Oddtimized Edition z datą premiery na Nintendo Switch

Oddworld: Soulstorm zadebiutowało na rynku w kwietniu ubiegłego roku na PC, PlayStation 4 i PlayStation 5. Kilka miesięcy później doczekaliśmy się wersji na konsole Xbox One i Xbox Series S/X. Wkrótce grono odbiorców powiększy się o użytkowników Nintendo Switch. Na tej platformie produkcja studia Oddworld Inhabitants pojawi się już 27 października w Europie i 8 listopada w Stanach.

Warto zaznaczyć, że wraz z premierą na Nintendo Switch w sprzedaży pojawią się dwie specjalne edycje gry - Oddworld: Soulstorm Limited Oddition oraz Oddworld: Soulstorm Collector’s Oddition. O tym, co dokładnie wchodzi w skład każdej z nich, dowiecie się z powyższego wideo. Możliwość składania zamówień w formie pre-order jest już dostępna.



„Soulstorm to połączenie intensywnej przygodowej rozgrywki platformowej z pokręconą fabułą oscylująca wokół społeczeństwa na skraju rewolucji. W grze wszystkie Twoje wybory będą miały znaczenie, a możliwych zakończeń jest więcej niż tylko jedno” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że port przygotowany na Nintendo Switch zostanie wykonany z pieczołowitością, a sprzęt sprosta wymaganiom gry. Coraz częściej zdarza się przecież, że konsola japońskiej firmy nie jest w stanie zagwarantować płynnej zabawy. A Wy mieliście już okazję ograć Oddworld: Soulstorm? Jeśli tak, to chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach.