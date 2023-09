Nowy zwiastun Five Nights At Freddy’s. Premiera ekranizacji kultowej gry jesienią

W sieci pojawił się nowy zwiastun horroru Five Nights At Freddy’s. Jesteście ciekawi jak uda się ekranizacja kultowej gry?

Five Nights At Freddy’s to gra to już obrosła rzeszą wiernych fanów i mianek kultu. Za jej ekranizację odpowiada studio Blumhouse, mające na koncie Paranormal Activity i Halloween. Czy taki mix może się nie udać? Przekonamy się już jesienią, kiedy film trafi do kin.