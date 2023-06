Nowy dysk SSD dla PlayStation 5 w ofercie polskiej firmy

GOODRAM zaoferowało nowy szybki dysk SSD dedykowany konsoli Sony.

Jeżeli cierpicie na brak pamięci na dysku SSD PlayStation 5, to firma GOODRAM ma dla Was rozwiązanie w postaci nowego modelu dysku. Model IRDM PRO SLIM to idealne rozwiązanie dla wszystkich graczy, ale również profesjonalistów, którzy potrzebują szybkiego dysku SSD w swojej pracy.

IRDM PRO SLIM to bliźniaczy model do dobrze znanego już dysku IRDM PRO M.2, który zadebiutował na rynku w ubiegłym roku. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego modelu, nowy dysk oferowany jest bez radiatora, dzięki czemu jest w pełni kompatybilny z konsolą PlayStation 5.

