Nowi Sami swoi na pełnym zwiastunie. Początek waśni Kargula i Pawlaka przy płocie

Do sieci trafił pierwszy pełny zwiastun filmu Sami swoi. Początek, który jest prequelem do legendarnej komedii z 1967 roku. Nowa historia przedstawi genezę konfliktu między Kargulem i Pawlakiem, którzy zostali sąsiadami. Na materiale możemy zobaczyć, jak Adam Bobik i Karol Dziuba wypadli w słynnych rolach. Trailer i plakat zobaczycie poniżej.

Zanim Kargul i Pawlak trafili na Ziemie Odzyskane, byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. Już wtedy ich wzajemna niechęć do siebie zaczynała kiełkować, aby w późniejszych latach przerodził się z tego prawdziwie sąsiedzki konflikt. Sami Swoi. Początek to barwna opowieść, w której złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charyzmatyczne postacie w połączeniu z wielką historią zabiorą widza w sentymentalną, ale porywającą i pełną humoru podróż.

Z góry mieliśmy zaznaczone od Artura (Żmijewskiego), że niczego nie kopiujemy, że to jest oddzielny film. Wiadomo, że nawiązujemy do trylogii, ale staramy się niczego nie kopiować. Bardzo często oglądałem wszystkie części i oczywiście nie staram się odtworzyć Kazimierza Pawlaka w wykonaniu Wacława Kowalskiego, bo to jest po prostu niemożliwe, ale staram nabyć takich charakterystycznych cech tej postaci. Są zresztą zapisane w scenariuszu, który realizujemy. Mam na myśli tę jego zadziorność, zapalczywość, taką walkę o swoje. Tego szukałem w postaci, jaką wykreował Wacław Kowalski, bo zrobił to genialnie i wybitnie, więc szkoda było nie skorzystać – mówił Adam Bobik.